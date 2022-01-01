Son dakika | Aksaray’da benzin istasyonunun restoran ve oteli alev alev yandı
Son dakika | Aksaray'da bir benzin istasyonunun restoran kısmında çıkan yangın otele sıçradı. Otel ve restoran alevlere teslim olurken itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sürüyor.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Aksaray E-90 karayolu Karasu Kavşağı'nda bulunan bir petrol istasyonunun restoran kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın kısa sürede büyüyerek tüm restoranı sardı. Alev alev yanan restorandan sıçrayan kıvılcımlar otele de sıçradı. Petrol istasyonu yetkilileri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından olay yerine çok sayıda araç ve ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 4 bir yandan müdahale etti. Alevlerin petrol istasyonuna sıçraması ihtimali üzerine itfaiye ve polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.
Adeta alev topuna dönen restoran ve otel itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken söndürme çalışmaları halen sürüyor.
Yangında yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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