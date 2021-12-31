Manavgat’ta yangın bölgesinde mermer ocağı izni verildi

31 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Manavgat’ta on gün süren yangında sadece insanlar değil, çok sayıda canlı da öldü. Evler ve tarım arazilerinin yanısıra on binlerce hektar ormanlık alan küle döndü. Duyarlı çevreler “Bu yaralar nasıl sarılacak” diye kafa yorarken Beşkonak’taki Kırkkavak ve Düzağaç mahalleleri arasında bulunan sahada mermer ocağı izni verildiği duyuldu. Neye uğradığını şaşıran bölge halkı, “Tek maden ocağının bile çalışmasına izin vermeyeceğiz” diye ayağa kalktı.

"HALKIN GÖRÜŞÜ DİKKATE ALINDI MI?"

“Yangın bölgesinin maden ocaklarıyla ranta açılması ihtimali ile karşı karşıyayız” diyen CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, TBMM Başkanlığı’na ilettiği önergede şu sorulara yer verdi:

- Bölgede mermer ocağı açılması izni hangi firmaya verildi?

- Ocağın, bölgenin doğa ve turizmine vereceği tahribata dair hangi çalışmalar yapıldı?

- İznin, yangının devam ettiği günlerde verildiği iddiası doğru mu?

- Yangın sonrası kaç maden izni başvurusu oldu? Bunlar hangi aşamada?

- Ocağın açılmasıyla ilgili olarak yöre halkının görüşü dikkate alındı mı?