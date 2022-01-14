Son Dakika | Akşener'den HDP'li Semra Güzel açıklaması

14 Ocak 2022 Cuma, 11:05

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Akşener, ziyaretin ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Akşener, "Çok güzel projeler, hizmetler öğrendik. Ziyadesiyle memnun şekilde Genel Merkez'e gideceğiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Somut hizmetlerini, sosyal devletin yapması gerekenleri yapmadıkları için, sosyal belediyecilik çerçevesinde hizmetleri öğrenmekten mutluluk duydum" dedi.

HDP'Lİ VEKİLİN FOTOĞRAFI ELEŞTİRİLERİNE YANI

HDP'li vekilin teröristle fotoğrafı hakkında muhalefete yöneltilen eleştirilere yanıt veren Akşener, "Ben bildiğim kadarıyla, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bu konuda ne dediğine dair bilgim yok. AKP yöneticilerinin ısrarla bu konu üzerinden kimsenin bir laf etmediğine dair söylemleri çok ilginç. Muhtemelen sayın Erdoğan'a duydukları gıcıklığı bizim üzerimizden ortalığa döktüler. Bize gelince, burada bulunan arkadaşlarımın tümü, 2013'te, 2014'te, 2012, 11'de açılım, saçılım sürecine karşı çıkmış insanlarız. Bize o dönemde Erdoğan ve arkadaşları kandan, ölümden besleniyorlar deyip hakaret eden bir dili kullanmışlardı. Ayrıca şahsen ben, 2010'da çok ilginçtir, bir Kürt öğrencimin aramasıyla meşhur çadır mahkemelerinde teröristler mahçup olmasın, üzülmesinler diye Türk Bayrağı'nın ve Atatürk resminin çıkarıldığını ağlayarak bana bildirmişti ve ben onu Meclis'te devrin Adalet Bakanı'na sormuştum. Çadır mahkemeleri, megri megri şarkılar, kafalardan temizlenen konfetiler, lahmacun ısmarlayan valiler, 29 Ekim'de geçen peşmergeler..." dedi.

"FEZLEKESİ GELECEK, ARKADAŞLAR EVET DİYECEKLER"

HDP'li vekilin fezlekesi hakkında Akşener, "Semra Güzel isimli milletvekilinin fezlekesi gelecek. Bu fezlekeye arkadaşlarımdan bildiğim, 'evet' oyu verecekler. İYİ Parti'nin tutumu her zaman terör, teröristle iltisak gibi konularda açık ve nettir. Türk Bayrağı'nı ve Atatürk resmini çıkarma talimatını veren siyasetçiler, Oslo'da PKK'ya yalvar yakar bizim bürokratlarımızı gönderen, AKP Genel Başkanı, o günün Başbakanı Sayın Erdoğan, PKK ile masaya oturanlar, dün olumlu görünenler bugün olumsuzsa, o zaman her birinin de birer fezlekesi olması gerekiyor. Onlar getirmezse, biz iktidar olacağız ve fezlekeleri biz getireceğiz" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ-ÖCALAN TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sorulan Akşener, "Terörden yargılanmış, teröristbaşı tanımıyla İmralı'da cezasını çeken bir şahıs ve terör suçlaması ile Edirne'de bir kısım mahkemesi devam eden bir şahıs ve Türkiye Devleti'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan, hukuki olarak ne olup bittiğini anlatmakla görevli Erdoğan. Abdullah Öcalan'la, Selahattin Demirtaş arasındaki hesaplaşmayı söyleyebiliyor, en hafifiyle ayıptır. Bu da fezleke gerektiriyor" dedi.

ERDOĞAN'A "ADAYLIK" YANITI

Erdoğan'ın 'Millet İttifakı'nın adayı' çıkışı hakkındaki soruya ise Akşener, şu yanıtı verdi:

"Çok merak ediyorlar da kendisinin de adaylığı belli değil. Ağzından duymadım ama Millet İttifakı'nın adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak.

(Bakan Nebati'nin enflasyon açıklaması) Anlıyorum ki TÜİK Başkanı değişecek, Merkez Bankası'nın başkanı da değişecek. TÜİK'e göre enflasyon açıklanacak ve Sayın Nebati de gözlerinin ışıltısına bakarak enflasyon sonucuyla karşılaşacağız gibi görünüyor. Ben kendisine hem ekonomi hem matematiği öğrenmesi gerektiğini tavsiye ediyorum."