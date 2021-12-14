Son dakika | Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Son dakika gelişmesi... Amasya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Amasya-Çorum karayolunun 25'inci kilometresinde Gökhöyük mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Tokat'a giden 60 BD 831 plakalı yolcu otobüsü, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi öldü, 24 yolcu da yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden yolcunun ise cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Amasya-Çorum karayolu bir süre trafiğe kapandı.
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