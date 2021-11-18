Son dakika | Ankara'da doğalgaz patlaması
Son dakika | Ankara Keçiören'de bir binada patlama meydana geldi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 6 yurttaşın yaralandığı bilgisini verdi.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi’nde bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın doğalgazdan kaynaklı olduğu ve 3 katlı binanın mutfak bölümünde meydana geldiği bildirildi. Gaz patlaması sonucu 3 katlı binanın bir kısmı çöktü.
Patlama 22.00 sularında meydana geldi.
Ankara’da 3 katlı binada patlama: 6 yurttaş yaralandı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 18, 2021
Habertürk'e konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 6 yurttaşın yaralandığı ve birinin durumunun ağır olduğu bilgisini verdi.
Patlamada yaralanan 2’si çocuk 6 kişi ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Ekipler binada meydana gelen çökme nedeniyle başka kişiler olup olmadığını araştırılıyor.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki 6 yaralı sağlık ekiplerine teslim edilirken ekiplerin enkazda arama çalışmaları devam ediyor.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Ankara Valisi Vasip Şahin'in yaptığı açıklamada 6 yurttaşın yaralandığı ve 2'sinin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi.
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