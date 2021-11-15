Liverpool'da dün bir taksinin patlaması 'terör' olarak ilan edildi

İngiliz polis teşkilatı, İngiltere'nin kuzeyinde Liverpool şehrinde bir taksinin dün patlamasının ardından patlayıcı maddenin araca bir yolcu tarafından getirildiğini ve patlamanın terör olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Reuters
15 Kasım 2021 Pazartesi, 15:50
Liverpool'da dün bir taksinin patlaması 'terör' olarak ilan edildi
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Polis, patlamada hayatını kaybeden yolcunun kimliğini belirlediğine inandığını ifade etti, ancak henüz yolcunun kimliğini kamuya açıklamadı.

İngiltere'nin Kuzeybatı Terörle Mücadele Polis Teşkilatı Yardımcı Amiri Russ Jackson, "Bu olayın arkasındaki sebep henüz bilinmiyor ancak durumun tüm şartlarına baktığımızda bu vakayı terörizm olarak ilan ettik, terörle mücadele teşkilatı soruşturmalara devam ediyor" diye belirtti.

Taksi dün Liverpool'da bir hastanenin dışında patlayarak yolcunun hayatını kaybetmesine ve sürücünün yaralanmasına neden oldu.

29, 26 ve 21 yaşındaki üç kişi dün tutuklanırken polis bugün 20 yaşındaki başka bir adamın da tutuklandığını belirtti.


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