Liverpool'da dün bir taksinin patlaması 'terör' olarak ilan edildi

15 Kasım 2021 Pazartesi, 15:50

Polis, patlamada hayatını kaybeden yolcunun kimliğini belirlediğine inandığını ifade etti, ancak henüz yolcunun kimliğini kamuya açıklamadı.

İngiltere'nin Kuzeybatı Terörle Mücadele Polis Teşkilatı Yardımcı Amiri Russ Jackson, "Bu olayın arkasındaki sebep henüz bilinmiyor ancak durumun tüm şartlarına baktığımızda bu vakayı terörizm olarak ilan ettik, terörle mücadele teşkilatı soruşturmalara devam ediyor" diye belirtti.

Taksi dün Liverpool'da bir hastanenin dışında patlayarak yolcunun hayatını kaybetmesine ve sürücünün yaralanmasına neden oldu.

29, 26 ve 21 yaşındaki üç kişi dün tutuklanırken polis bugün 20 yaşındaki başka bir adamın da tutuklandığını belirtti.