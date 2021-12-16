Son dakika | Asgari ücret toplantısı sonrası TİSK'ten açıklama

16 Aralık 2021 Perşembe, 15:06

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı.

Toplantının ardından, TİSK Genel Sekreteri Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, basın mensuplarının karşısına geçti.

Komisyon adına konuşan Koç, "2022 yılı asgari ücretiyle ilgili kararımızı aldık. Sayın Bakanımıza takdim ettik. Gerekli açıklamayı sayın Bakan yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat ise asgari ücret 2022 zammı için, "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır" ifadelerini kullandı.