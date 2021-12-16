Son dakika | Asgari ücret toplantısı sonrası TİSK'ten açıklama
Son dakika gelişmesi... Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili karar aldıklarını belirterek, belirlenen rakamın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e takdim edildiğini bildirdi.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı.
Toplantının ardından, TİSK Genel Sekreteri Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, basın mensuplarının karşısına geçti.
Komisyon adına konuşan Koç, "2022 yılı asgari ücretiyle ilgili kararımızı aldık. Sayın Bakanımıza takdim ettik. Gerekli açıklamayı sayın Bakan yapacaktır" ifadelerini kullandı.
Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat ise asgari ücret 2022 zammı için, "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücretle ilgili son rakam açıklandı
- 'Bir deney yapılıyor, başında Erdoğan var'
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
- Reuters duyurdu: Ankara harekete geçti
- Zamanlamaya dikkat çekti: 'Akıl dışı strateji'
- Bakan Nureddin Nebati'nin kardeşi için harekete geçildi
- RTÜK'ten 'Konuşanlar' kararı
- Fed faiz kararını açıkladı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Erdoğan, Babacan'a kaptırmadı!