Son dakika | Ayhan Bilgen HDP'den istifa etti
Son dakika |Eski HDP milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP'den istifa etti.
HDP'li eski milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen HDP'den istifa edeceğini söylemişti.
RESMEN DUYURDU
Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, sosyal medya üzerinden HDP’den istifa ettiğini açıkladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bilgen, "Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle,özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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