Son dakika | Ayhan Bilgen HDP'den istifa etti

13 Aralık 2021 Pazartesi, 22:48

HDP'li eski milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen HDP'den istifa edeceğini söylemişti.

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Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, sosyal medya üzerinden HDP’den istifa ettiğini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bilgen, "Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle,özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.