Son dakika | Bakan Dönmez'den 'kademeli elektrik tarifesi' açıklaması
Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kademeli elektrik tarifesine ilişkin olarak, "Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok" açıklamasını yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşın gelen yüksek elektrik faturalarına isyan etmesinin ardından açıklama yaptı.
"150 KİLOVATSAAT KALACAK DİYE BİR KAİDEMİZ YOK"
Dönmez, "Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok" dedi.
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