Son dakika | Bakan Fatih Dönmez açıkladı: 2,6 milyon tonluk bor satışı

28 Aralık 2021 Salı, 11:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da “Bor Çalıştayı”nda açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "2,6 milyon tonluk bor satışından 1 milyar doların üzerinde rekor satış rakamı elde ettik" ifadelerini kullandı.

Dünya bor piyasasının yüzde 62’sine sahip olan Türkiye’de, bor madeninden daha fazla katma değer elde etmek için atılacak adımlar, Eti Maden Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Bor Çalıştayı'nda ele alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı çalıştaya, çok sayıda sektör ve üniversite temsilcisi katıldı.

Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmasında, lineer ekonominin üretim-tüketim dengesindeki klasik çizgisel ekonomik kurallarının geride bırakıldığını belirterek, üret-tüket-yeniden üret çizgisindeki döngüsel ekonominin kuralları ve buna bağlı olarak gelişen yeni teknolojilerin deneyimlendiğini ifade etti.

"1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE BİR SATIŞ"

Bakan Dönmez, şunları söyledi:

“2021 yılında pandemi koşullarına rağmen bor üretiminde ve ihracat ve satışında rekor kırdık. 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, toplamda 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık. Bugün bor piyasasının yüzde 62’sine sahibiz ancak bunlar bizim için yeterli mi? Hayır. Dünya artık daha çok üretenlerin değil, daha akılcı üretim yapanların dünyası. Az önce bahsettiğim değer katmak, yeni bir anlayış inşa etmek teknoloji geliştirme adına atılan adımlardan sonra ortaya çıkacak. Eti Maden bu yolda önemli adımlar atıyor. Bor cevherinin özüne ar-ge ve inovasyonu yerleştiriyor.”