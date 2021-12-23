Son dakika | Bakan Koca duyurdu: SMA testi taramaları başlıyor

23 Aralık 2021 Perşembe, 10:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA testi taramalarının bugün itibariyle uygulamaya konduğunu duyurdu.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan TARAMA PROGRAMI Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan TARAMA PROGRAMI Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 23, 2021

SMA NEDİR?

SMA hastalığı Türkiye'de Gevşek Bebek Sendromu adıyla biliniyor. Batıda sıklıkla rastlanan ve bebek ölümlerine neden olan SMA hastalığı (Gevşek Bebek Sendromu) son yıllarda Türkiye'de de görülüyor. SMA hastalığı hareket sinir hücrelerinden kaynaklı bir hastalık. SMA hastalığı, kas hareketlerini kontrol eden sinir sisteminin tahrif olmasıyla kasların zayılaması ve erimesi şeklinde tanımlanıyor.

SMA HASTALIĞI EVRELERİ

SMA hastalığının en tehlikeli evresi SMA Tip 1 denilen evre. SMA Tip 1 hastalığının belirtileri çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebiliyor.

SMA HASTALIĞI NE SIKLIKLA GÖRÜLÜR?

Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan deneye göre her 6 bin doğumdan birinde görülen SMA tanısı %95 delesyon tanısı olarak DNA testi sonucuyla konur. Geriye kalan %5 oranındaki bozukluk diğer hasar veren mutasyonlar şeklinde gelişebilir. 6000 – 10000 doğumda bir görülebilir. 40 çocuktan biri SMA hastalığının taşıyıcısı olabilir. Her iki ebeveynden bozuk gen çocuğa geçtiğinde ancak çocuk SMA hastası olabilir. Sadece anneden veya sadece babadan bozuk gen aktarımı çocukta hastalık oluşturmaz, ancak taşıyıcılık oluşturabilir.