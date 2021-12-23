Son dakika | Bakan Koca duyurdu: SMA testi taramaları başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı aile hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA testi taramalarının bugün itibariyle uygulamaya konduğunu duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan TARAMA PROGRAMI Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"
SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan TARAMA PROGRAMI Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 23, 2021
SMA NEDİR?
SMA hastalığı Türkiye'de Gevşek Bebek Sendromu adıyla biliniyor. Batıda sıklıkla rastlanan ve bebek ölümlerine neden olan SMA hastalığı (Gevşek Bebek Sendromu) son yıllarda Türkiye'de de görülüyor. SMA hastalığı hareket sinir hücrelerinden kaynaklı bir hastalık. SMA hastalığı, kas hareketlerini kontrol eden sinir sisteminin tahrif olmasıyla kasların zayılaması ve erimesi şeklinde tanımlanıyor.
SMA HASTALIĞI EVRELERİ
SMA hastalığının en tehlikeli evresi SMA Tip 1 denilen evre. SMA Tip 1 hastalığının belirtileri çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebiliyor.
SMA HASTALIĞI NE SIKLIKLA GÖRÜLÜR?
Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan deneye göre her 6 bin doğumdan birinde görülen SMA tanısı %95 delesyon tanısı olarak DNA testi sonucuyla konur. Geriye kalan %5 oranındaki bozukluk diğer hasar veren mutasyonlar şeklinde gelişebilir. 6000 – 10000 doğumda bir görülebilir. 40 çocuktan biri SMA hastalığının taşıyıcısı olabilir. Her iki ebeveynden bozuk gen çocuğa geçtiğinde ancak çocuk SMA hastası olabilir. Sadece anneden veya sadece babadan bozuk gen aktarımı çocukta hastalık oluşturmaz, ancak taşıyıcılık oluşturabilir.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu