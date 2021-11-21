Son dakika | Bakan Koca illere göre haftalık Covid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Kasım döneminde illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
İllere göre 6-12 Kasım döneminde Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"6-12 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında"
6-12 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/1O0zR18XO0— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2021
VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER
Bakan Koca, 6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 illeri ise şöyle sıraladı:
Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın.
6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın. pic.twitter.com/BQMo069Psz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2021
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