Son dakika | Başsavcılıktan otomobilde stokçuluk soruşturması

Son dakika gelişmesi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden aldıkları yeni araçları stoklayanlarla ilgili fiyat artışını etkiledikleri iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

AA
17 Aralık 2021 Cuma, 11:20
Son dakika | Başsavcılıktan otomobilde stokçuluk soruşturması
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden aldıkları yeni araçları stoklayanlarla ilgili fiyat artışını etkiledikleri iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

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