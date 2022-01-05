Son dakika | Bedelli askerlik ücreti açıklandı

05 Ocak 2022 Çarşamba, 10:52

Enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra gözler bedelli askerlik 2022 ücretine çevrildi. Bedelli askerlik ücreti memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti de güncelleniyor.

Memur maaşı kat sayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2022 yılının ilk 6 ayı için tekrar belirlendi.

2022 bedelli askerlik ücreti konusunda Milli Savunma Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde ücretinin 56 bin 500 lira olarak açıklandı.

GEÇMİŞTE NE KADARDI?

HaberGlobal'in haberine göre, 2018'de 15 bin TL olan bedelli askerlik ücreti, 2019'da çıkartılan yasa ile altı ayda bir güncelleniyor.

2019'un haziran ayında bedelli askerlik ücreti 31.3 bin liraydı. Aynı yıl temmuz ayında ise 33.2 bin liraya çıkmıştı.

Bedelli askerlik ücreti 2020'nin ilk yarısında 35.1 bin lira, ikinci yarısında ise 37.1 bin TL olmuştu. 2021'e gelindiğinde ilk 6 aylık dönemde 39.8 bin lira, ikinci 6 aylık dönemde ise 43.1 bin lira oldu.