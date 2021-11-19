Son dakika | Benzin, motorin ve otogaza zam geldi
Son dakika | Akaryakıta gelen zam kesinleşti. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş, otogaza ise 45 kuruş zam geldi.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 52 kuruş, motorine ise 50 kuruş zam geldi. Otogaza ise 45 kuruş zam geldi.
EPGİS, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 52, Motorinde 50 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" dedi.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) November 19, 2021
20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 45 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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