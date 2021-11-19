Son dakika | Benzin, motorin ve otogaza zam geldi

Son dakika | Akaryakıta gelen zam kesinleşti. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş, otogaza ise 45 kuruş zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2021 Cuma, 16:44
Son dakika | Benzin, motorin ve otogaza zam geldi
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 52 kuruş, motorine ise 50 kuruş zam geldi. Otogaza ise 45 kuruş zam geldi.

EPGİS, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 52, Motorinde 50 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" dedi.


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