Son dakika | Benzin, motorin ve otogaza zam geldi

19 Kasım 2021 Cuma, 16:44

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 52 kuruş, motorine ise 50 kuruş zam geldi. Otogaza ise 45 kuruş zam geldi.

EPGİS, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 52, Motorinde 50 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" dedi.