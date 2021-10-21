Son Dakika | Beşiktaş Galatasaray derbisine Fırat Aydınus atandı

21 Ekim 2021 Perşembe, 11:33

Süper Lig'de 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Hafanın en kritik müsabakası İstanbul'da iki ezeli rakip arasında oynanacak. 24 Ekim Perşembe akşamı Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Ligde 17 puanı bulunan iki takımın müsabakasında deneyimli hakem Fırat Aydınus görev yapacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre Aydınus'un yardımcılarını; Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık ve Alper Ulusoy yapacak. . Yarın, 23 Ekim Cumartesi, 24 Ekim Pazar ve 25 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Yeni Malatyaspor - Altay: Yasin Kol

23 Ekim Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Konyaspor - Kayserispor: Sarper Barış Saka

19.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

24 Ekim Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor: Halis Özkahya

16.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Sivasspor - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

25 Ekim Pazartesi

20.00 Beşiktaş- Galatasaray: Fırat Aydınus