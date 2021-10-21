Son Dakika | Beşiktaş Galatasaray derbisine Fırat Aydınus atandı
Son dakika... Beşiktaş Galatasaray derbisine Fırat Aydınus atandı.
Süper Lig'de 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Hafanın en kritik müsabakası İstanbul'da iki ezeli rakip arasında oynanacak. 24 Ekim Perşembe akşamı Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Ligde 17 puanı bulunan iki takımın müsabakasında deneyimli hakem Fırat Aydınus görev yapacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre Aydınus'un yardımcılarını; Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık ve Alper Ulusoy yapacak. . Yarın, 23 Ekim Cumartesi, 24 Ekim Pazar ve 25 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Yeni Malatyaspor - Altay: Yasin Kol
23 Ekim Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Konyaspor - Kayserispor: Sarper Barış Saka
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
24 Ekim Pazar
13.30 Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor: Halis Özkahya
16.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Sivasspor - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
25 Ekim Pazartesi
20.00 Beşiktaş- Galatasaray: Fırat Aydınus
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