Son dakika | Beşiktaş'ta gece kulübünde silahlı saldırı
İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir gece kulübünde eğlenen iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı.
Olay saat 04.30 sıralarında Levent Mahallesi, Nispetiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
DIŞARI ÇIKIP, KURŞUN YAĞDIRDI
Kavgaya karışan gruplardan biri dışarı çıkarak beklemeye başladı. Kavga ettikleri grubun dışarı çıkmasının ardından bir kişi silahla diğer gruba ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri 29 yaşındaki Abdülhamit Burç'un bacağına isabet etti
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Burç'a ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri tarafından çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarından saldırganları belirlemeye çalışıyor.
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