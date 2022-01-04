Son dakika | Bir sigara grubuna daha dev zam
Son dakika | Sigara ve alkole gelen ÖTV zammının ardından sigarada yeni fiyatlar paylaşıldı.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna gelen zamları paylaştı.
Aybaş'ın yaptığı paylaşıma göre en düşük sigara ücreti 21.50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı ise 25 TL oldu
Aybaş'ın paylaşımı şu şeklde:
Herkes tütüne başlar gibi pic.twitter.com/F7wLRvqtXk— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) January 4, 2022
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