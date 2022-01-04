Son dakika | Bir sigara grubuna daha dev zam

04 Ocak 2022 Salı, 18:11

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna gelen zamları paylaştı.

Aybaş'ın yaptığı paylaşıma göre en düşük sigara ücreti 21.50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı ise 25 TL oldu

Aybaş'ın paylaşımı şu şeklde: