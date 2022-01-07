Son dakika | Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davasında karar
Son dakika | Kayyum rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin şikâyetiyle tutuklanan ve haklarında dava açılan Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen ile 12 Boğaziçi öğrencisinin davasında karar çıktı. Özen ve Gök için tahliye kararı verildi.
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamalarına karşı protestolarda gözaltına alınarak haklarında 5 yıl 3’er aydan 25 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açılan 2'si tutuklu 14 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bugün hâkim karşısına çıktı. 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 14 öğrenci hakkında düzenlenen iddianameyi kabul etmesinin ardından yargılama bugün görüldü. Yargılanan öğrencilere haftalık imza şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek tahliye edilmesine karar verildi.
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