Boğaziçili öğrenciler hakkında tahliye kararı: Avukatlarından ilk açıklama

07 Ocak 2022 Cuma, 18:20

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesine atanan kayyum rektör Naci İnci'nin şikayetiyle tutuklanan Caner Perit Özen, Ersin Berke Gök ve tutuksuz yargılanan 12 öğrenci bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Özen ve Gök’ün haftalık imza şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek tahliye edilmelerine karar verildi. Boğaziçililerin avukatlarından Baran Kaya ve Burçin Şahan Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı.

Öğrencilerin Avukatı Baran Kaya, “Bunu kötünün iyisi bir gelişme olarak görüyoruz. İki öğrenci 90 günden fazladır tutukluydu. Bizce tutuklanmaları en başından itibaren yanlış ve hukuka aykırıydı. Tutukluluğunun devamına karar verilmesi de aynı şekilde yanlıştı. Fakat, bugün geçte olsa özgürlüklerine kavuştular. Bundan sonra yargılama devam edecek. Duruşma mart ayına bırakıldı. 21 Mart günü sabah 09.30’da beraat edilmelerini umarak yine burada olacağız” dedi.

"ÇELİŞKİLİ"

Kaya ifadelerini, “Soruşturmada en başta gözaltına alındıklarında haklarındaki suçlamalar; 2911 kanuna muhalefet (ihtira rağmen dağılmama suçu), görevli memura direnme üçüncüsü ve kamu malına zarar vermeydi. İlk başta tutuklamalar bunlardan yapıldı. Daha sonra savcı iddianameyi yazarken iki suç daha ekledi. Bunlarda; 1) kişileri hürriyetten yoksun bırakma 2) ulaşım araçlarını alı koyma suçuydu. Bir taraftan 2911 yani bunun bir toplantı olduğundan bahsedilerek bir suçlama yapmak diğer taraftan da bunun hürriyeti tasnif etme anlamında olduğunu söylemek zaten çelişkilidir” şeklinde sürdürdü.

"SONA ERMESİNİ İSTİYORUZ"

Gök ve Özen’in Avukatı Burçin Şahan ise “Hiç cezaevinde olmamaları gerekiyordu. Zaten, Silivri Cezaevi’nde 3 aydır fazlaca yattıkları bir süre var. Tahliyeye tabii ki çok sevinçliyiz ama bundan sonraki süreçte bu öğrencilere yapılan bir senedir süregelen direnişlerini, ifade özgürlüğünü veya taleplerini artık dikkate almalarını istiyoruz. Öğrenciler üzerindeki bu yargı tacizinin; soruşturma, ifade, gözaltı vb. sona ermesini istiyoruz. Berke ve Perit’i birazdan alacağız. Aynı şekilde diğer siyasi tutsaklarında bir an önce tahliye edilmesini istiyoruz” diye konuştu.

"MÜCADELEYE DEVAM!"

Boğaziçi Üniversitesi’nden bir öğrenci, “Tahliye kararı bizi çok sevindirdi. 90 gündür hukuksuzca arkadaşlarımın özgürlüğünün engellenmesinin hiçbir mantıklı açıklaması yoktu. Özgürlüklerine kavuştukları için çok mutluyuz. Yine de hep söylediğimiz gibi, mücadeleye devam! Bundan sonraki süreçte direnişimizi yine hep beraber sürdüreceğiz, kayyumsuz, özerk üniversitelerimize ulaşana kadar hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğiz” dedi.