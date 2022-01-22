Son dakika | Bursa'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi | Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde saat 14.13'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.74 kilometre olarak açıklandı.
KANDİLLİ 3,5 OLARAK AÇIKLADI
Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıklarken, derinliğini ise 6.6 kilometre olarak duyurdu.
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