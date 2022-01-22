Son dakika | Bursa'da 3,7 büyüklüğünde deprem

22 Ocak 2022 Cumartesi, 14:33

AFAD verilerine göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde saat 14.13'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.74 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ 3,5 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıklarken, derinliğini ise 6.6 kilometre olarak duyurdu.