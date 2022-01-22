Son dakika | Bursa'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi | Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2022 Cumartesi, 14:33
Son dakika | Bursa'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

AFAD verilerine göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde saat 14.13'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.74 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ 3,5 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıklarken, derinliğini ise 6.6 kilometre olarak duyurdu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler