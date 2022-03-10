Son Dakika: Çavuşoğlu Antalya zirvesinin ardından konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya'daki görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 14:22
Son Dakika: Çavuşoğlu Antalya zirvesinin ardından konuştu
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Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya'daki görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Antalya'daki Rusya-Türkiye-Ukrayna toplantısında, Putin ve Zelenski arasında görüşme gerçekleştirilmesinin de gündeme geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’le telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Aynı şekilde ben de mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba ile çok defa görüşme gerçekleştirdim. Taraflara ülkemizde bir araya gelmeleri için bir davette bulundum.
  • Sonuçta her iki tarafın da kabul etmesiyle bugün bu toplantıyı Antalya’da gerçekleştirdik. Tabii bu toplantının özellikle Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirilmesi de anlamlıdır.
  • İki taraf da Türkiye’nin toplantıda bulunmasını özellikle istediler. Bunu daha önce de açıklamıştım. Biz bugün bu görüşmede, Türkiye’nin ulusal pozisyonunu saklı tutmakla birlikte kolaylaştırıcı rol üstlendik. Sadece ev sahipliği değil, kolaylaştırıcı rol üstlendik her iki tarafın da talebiyle.
  • Bu savaştan bölge ülkeleri başta olmak üzere herkes zarar gördü, görmeye devam ediyor. İnsani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini vurguladık. Kalıcı ateşkese kadar insani ateşkes uygulanmalı.
  • Putin ve Zelenski arasında görüşme gerçekleştirilmesi de gündeme geldi. Ukrayna tarafı sayın Zelenski’nin böyle bir toplantıya hazır olduğunu, Sayın Lavrov da Sayın Putin’in prensip olarak buna karşı olmadığını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da en son telefon görüşmesinde Putin’in de prensip olarak karşı olmadığını doğrudan söylediğini de hatırlatmak isterim.

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