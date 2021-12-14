Son dakika | CHP'den 'Aile Destekleri Sigortası Lansmanı'

14 Aralık 2021 Salı, 13:34

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

"Aile Destekleri Sigortası, aileyi destekleyen bir sigorta dalı. Aileyi önceleyen, mutluluğunu ve ekonomik güvencesini sağlayan bir sigorta dalı. Peki çıkmayan bir yasanın, olmayan bir sigorta dalının öngördüğünün hepimiz yeteri kadar kavrayabildik mi? Bunu hayata geçirmek için neler yapabiliriz düşündük mü?

Her bir kadın kardeşimiz, anayasanın öngördüğü kuralın yerine getirilmesi için çaba harcayacak. O zaman CHP'li kadınlar olarak biz görevimizi yapmış olacağız. Ailenin temel direğinin kadın olduğunu aslında bütün erkekler kabul eder. Ailenin güvenliği de bir anlamda kadının elindedir. Devlet dediğimiz kurum anayasanın öngördüğü bu temel kuralı ne ölçüde yerine getirdi?

Milyonlarca işsizimiz var. Pazar atıklarından beslenen yüz binler var. Atıkları toplayanların ağırlıklı olarak kadın olduğunu hepimiz biliyoruz. Evde çocuğuna yemek yapmak için pazar artığını evine götüren yüz binlerce kadın var.









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