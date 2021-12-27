Son dakika | Çorum Valisi Çiftçi: Sahte içkiden tedavi gören 19 kişiden 5’i hayatını kaybetti
Son dakika | Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 2021 yılında 5 kişinin sahte alkolden zehirlenip hayatını kaybettiğini bildirdi.
Çiftçi, makamında düzenlediği basın toplantısında, bu yıl 19 kişinin sahte içki nedeniyle kentteki çeşitli hastanelere başvurduğunu belirterek, "Hastaneye gelen vatandaşlardan 11'inin tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilmiş, 5 şahıs hayatını kaybetmiş, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 3 şahsın halen hastanelerimizde tedavileri devam etmektedir." dedi.
Sahte içkinin Türkiye'de ve Çorum'da halk sağlığını tehdit ettiğini belirten Çiftçi, "Hatta ölümlere sebebiyet veren kaçak içki üretimi ve satışıyla mücadele kapsamında 2021'de ilimizde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğümüz toplam 36 operasyon gerçekleştirmiştir. Bu operasyonlarda 45 bin litre sahte içki, 90 kilogram anason, 80 litre etil alkol, 10 distilasyon (damıtma) sistemi ve 165 boş şişe ele geçirilmiştir." açıklamasında bulundu.
Kentte sahte içki imal eden 46 zanlının gözaltına alındığını aktaran Çiftçi, 40 zanlının savcılıkça serbest bırakıldığını, 5 zanlının adli kontrol şartıyla salıverildiğini, 1 zanlının da tutuklandığını kaydetti.
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