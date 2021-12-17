Son dakika | Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

17 Aralık 2021 Cuma, 12:40

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) bildirdiğine göre; saat 12.28'de, Çorum'un Bayat ilçesi Sağpazar köyünde saat 12.28’de bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

Depremin derinliği ise 7.06 kilometre olarak kaydedildi.

#DEPREM: Çorum'un Bayat ilçesinde saat 12.28'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



?? https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) December 17, 2021

'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK'

Çorum'un Bayat ilçesi Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçede meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Ünlü, deprem nedeniyle ilçede hafif sarsıntı yaşandığını söyledi.

Deprem nedeniyle şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını belirten Ünlü, incelemelerin sürdüğünü kaydetti.