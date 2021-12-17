Son dakika | Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Saat 12.28'de, Çorum'un Bayat ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin 7.06 kilometre olduğunu bildirdi. Bayat ilçesi Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçede meydana gelen depremle ilgili olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Ünlü, incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2021 Cuma, 12:40
Son dakika | Çorum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) bildirdiğine göre; saat 12.28'de, Çorum'un Bayat ilçesi Sağpazar köyünde saat 12.28’de bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

Depremin derinliği ise 7.06 kilometre olarak kaydedildi.

'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK'

Çorum'un Bayat ilçesi Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçede meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Ünlü, deprem nedeniyle ilçede hafif sarsıntı yaşandığını söyledi.

Deprem nedeniyle şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını belirten Ünlü, incelemelerin sürdüğünü kaydetti.


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