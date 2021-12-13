Son dakika | Elazığ'da art arda iki deprem
Son dakika | Elazığ'ın Maden ilçesinde peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremlerin büyüklüğü 3.3 ve 3.6 olarak kaydedildi. Derinliği 7 kilometre olarak bildirilen depremler, ilçe merkezinde hafif şekilde hissedildi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.58'da Maden ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi. Ardından ilçede saat 20.10'da yerin 6.98 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
İlçede depremler hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
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