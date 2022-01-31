Son dakika | Elektrik faturası, kur, doğalgaz krizi... Erdoğan'dan kritik açıklamalar
Son dakika | Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat 20 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında elektrik faturasında aylık KW'ı 150'den 210'a çıkarılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun bir dış politika gündemi ile Beştepe'de toplandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
ABDULHAMİT GÜL AÇIKLAMASI
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdulhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı görevinden istifa etmesine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Değişen şartlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz doğaldır. Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz" dedi.
ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM
Erdoğan, açıklamasında elektrik faturalarında aylık tüketim kotası hakkında değişikliğe gittikleri açıkladı. Erdoğan, "Elektrik faturalarında aylık tüketim kotasını 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği için "Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz" şeklinde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
- Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz normaldir.
- Bundan sonra da gerektiğinde kabinede değişiklikler yapılabilir.
TARIM DESTEĞİ AÇIKLAMASI
- Tarımsal destekleme bütçesini 29 milyar liraya çıkardık.
DOĞALGAZ KRİZİ AÇIKLAMASI
- Arıza nedeniyle doğalgaz stoklarında sorun yaşanmıştır. İran hattından doğalgaz akışını yeniden başlattık.
ELEKTRİK FATURALARI DÜZENLEMESİ
- Yılbaşı itibari ile tarifelerde düzenlemeye gitmek zorunda kaldık.
- Elektrik faturalarında iki üç katlık artış sonrası yeniden düzenlenmesi için talimat verdik. Aylık KW'ı 150'den 210'a çıkarıyoruz.
COVİD-19 AÇIKLAMASI
- Salgında büyümeyi sürdürerek kayıpların önlenmesi, huzurun ve güvenliğin sağlanmasını başaran ülkelerin başında geliyor.
- Son 10 yıldır pekçok yerde uygulanan sosyal kaos, ekonomik çöküntü senaryolarını yırtıp attığımız gibi salgının üzerinden de geldik.
- Artık geleceğe güvenle ve azimle bakıyoruz.
ATAMA DUYURUSU
- Engelli atamasını da 8 Şubat'ta yapacağız.
KUR, FAİZ VE ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ
- Türkiye bugün bölgede yaşanan her krizde, gözlerin döndüğü bir ülke ise bunun sırtını sözde destek ülkelere yaslanmaya değil kendi yüreğine borçludur.
- Milletimizi siyasi ve sosyal kaos çıkarma ile birbirine düşürmek istediler.
- Ekonomimiz kur, faiz, enflasyona mahkum ederek; bizim işimizle, aşımızla imtihan ettiler. Bu oyunların hepsini bozduk
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