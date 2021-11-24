Son dakika | Dolarda son durum (24 Kasım)

Dolarda son durum: 1 dolar 12,75 TL seviyesinde. Euro/TL kuru ise 14,32'den işlem görüyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2021 Çarşamba, 07:44
Son dakika | Dolarda son durum (24 Kasım)
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaların ardından dolar/TL sert dalgalanmalar sürüyor.

Dolar/TL 12,75 seviyesinde seyrederken, Euro/TL 14,32 seviyesinde işlem görüyor.


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