Son dakika | Dolarda son durum (24 Kasım)
Dolarda son durum: 1 dolar 12,75 TL seviyesinde. Euro/TL kuru ise 14,32'den işlem görüyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaların ardından dolar/TL sert dalgalanmalar sürüyor.
Dolar/TL 12,75 seviyesinde seyrederken, Euro/TL 14,32 seviyesinde işlem görüyor.
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