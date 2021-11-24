'Cübbeli' Ahmet iş başında: Doların yeri dolar vatanın yeri dolmaz

AKP'ye sıkı desteğiyle bilinen İsmailağa cemaatinden Ahmet Mahmut Ünlü, TL'nin yaşadığı rekor değer kaybını "Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz" sözleriyle savundu.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2021 Çarşamba, 00:16
'Cübbeli' Ahmet iş başında: Doların yeri dolar vatanın yeri dolmaz
Abone Ol google-news

'Cübbeli Ahmet' diye tanınan ve iktidara desteğiyle bilinen İsmailağa cemaatinin önde gelen ismi Ahmet Mahmut Ünlü, TL'nin yaşadığı rekor değer kaybını savundu.

Ünlü, döviz kurundaki yükselişe ilişkin sosyal medya hesabından geçmişte Show Haber'e verdiği bir röportajı yeniden paylaştı. Ünlü, paylaşımına "Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz" notunu düştü.

"KAFİRLER BİZİMLE UĞRAŞIYORLAR"

Röportajında Ünlü, "Doların yeri dolar. Vatanın yeri dolmaz. Kafirler bizimle uğraşıyorlar. Bizim hiç mi günahımız mı suçumuz yok. Biz neyi değiştirdik de ekonomi değişti? Çok günahlar var. Memlekette görüyorsunuz. Haksızlık, eziyet, kadın cinayetleri… Ne yapacak bu insanlar Allah’a dönecek, tövbe edecek. Bir kuruş dolarım yok. Vallahi yok" demişti.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler