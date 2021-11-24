'Cübbeli' Ahmet iş başında: Doların yeri dolar vatanın yeri dolmaz
AKP'ye sıkı desteğiyle bilinen İsmailağa cemaatinden Ahmet Mahmut Ünlü, TL'nin yaşadığı rekor değer kaybını "Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz" sözleriyle savundu.
'Cübbeli Ahmet' diye tanınan ve iktidara desteğiyle bilinen İsmailağa cemaatinin önde gelen ismi Ahmet Mahmut Ünlü, TL'nin yaşadığı rekor değer kaybını savundu.
Ünlü, döviz kurundaki yükselişe ilişkin sosyal medya hesabından geçmişte Show Haber'e verdiği bir röportajı yeniden paylaştı. Ünlü, paylaşımına "Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz" notunu düştü.
"KAFİRLER BİZİMLE UĞRAŞIYORLAR"
Röportajında Ünlü, "Doların yeri dolar. Vatanın yeri dolmaz. Kafirler bizimle uğraşıyorlar. Bizim hiç mi günahımız mı suçumuz yok. Biz neyi değiştirdik de ekonomi değişti? Çok günahlar var. Memlekette görüyorsunuz. Haksızlık, eziyet, kadın cinayetleri… Ne yapacak bu insanlar Allah’a dönecek, tövbe edecek. Bir kuruş dolarım yok. Vallahi yok" demişti.
Video Haberler
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
- Erdoğan'ın 1992'deki açıklaması yeniden gündemde
- Bulgaristan'a giderken yanan otobüsün son görüntüleri
- Belediye Meclisi'nde 'Şahin K' tartışması
- AKP'li Birinci'den tepki çeken 'enflasyon' çıkışı
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
En Çok Okunan Haberler
- Dövizdeki sert yükselişin ardından yurttaşlar sokakta
- Dolardaki rekorun ardından art arda uyarı
- Netflix'te bir Güney Kore yapımından daha rekor
- Bazı ürünlerin satışı durduruldu
- Dev banka bir sonraki adımı açıkladı
- KARA SALI! 1 Dolar 13 lirayı aştı!
- Kriz patlak verdi, muhalefet harekete geçti
- Dolar fırladı, A Haber'den tepki çeken haber
- Yiğit Bulut ve Cemil Ertem'i işaret etti
- Kapalıçarşı'da son durum: Esnaf açıkladı