Son dakika | Düzce'de feci kaza: 30 araç birbirine girdi

Düzce'de TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde 1 TIR'ın kayması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 30 araç çarpıştı.

(DHA)
23 Ocak 2022 Pazar, 13:56
Son dakika | Düzce'de feci kaza: 30 araç birbirine girdi
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Kaza, TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde meydana geldi.

1 TIR'ın kayması sonucu yaşanan zincirleme kazada 30 araç birbirine girdi.

İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yaralılara müdahale ediyor. Ekipler bir yandan da yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


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