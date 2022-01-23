Son dakika | Düzce'de feci kaza: 30 araç birbirine girdi
Düzce'de TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde 1 TIR'ın kayması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 30 araç çarpıştı.
Kaza, TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde meydana geldi.
1 TIR'ın kayması sonucu yaşanan zincirleme kazada 30 araç birbirine girdi.
İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler yaralılara müdahale ediyor. Ekipler bir yandan da yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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