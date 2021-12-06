Son dakika | Emekli amirallere 'Anayasal düzene karşı suç için anlaşma' suçlaması
Montrö'nün önemine değinen açıklamada isimleri olan emekli amiraller hakkında iddianame hazırlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iddianamede yer alan 103 kişi hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçlamasıyla 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilenlerden bazılarının dijital materyallerinin incelendiği ve "suça konu yazışmaların" iddianameye eklendiği bilgisi yer aldı.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Başsavcılık, 4 Nisan'da bir grup emekli amiralin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.
Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.
Şüpheliler, ifade işleminin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturmada, 6 emekli amiral ile 1 emekli general 16 Nisan'da ifadeye çağrılmış, 22 Nisan'da şüphelilerden 6'sı adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Emekli amiral Işık Biren ise tedavi gördüğü için ifadeye gelememişti.
Geri kalan şüphelilerin ifadesi ise 27 Mayıs'ta almıştı.
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