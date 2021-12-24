Son dakika | Erdoğan, Durmuş Yılmaz'ı hedef aldı

24 Aralık 2021 Cuma, 21:48

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ı hedef aldı.

Erdoğan, Yılmaz'ın “Kur korumalı mevduat” için yaptığı “Zımni bir faiz artırımı yapıldı. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir” yorumunu eleştirdi.

Erdoğan İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz'a "Bu zat da o suçu işlemiştir, bunları hesaba çekecekler. Milletvekilliği nedeniyle yırtar ama tazminatla bedelini öder" sözleriyle tepki gösterdi.

“Ana muhalefet ve yavruları, Türk Lirası'nı bir kenara koyup daha çok dolar ve Avro'ya endekslenmek istiyorlar” diyen Erdoğan, “Hele hele Merkez Bankası'nda başkanlık yapmış bir insanın 'Buradan taviz vermeyin, Türk Lirası yine kayba gidecektir' demesi çok daha çirkin, hiç de yakışmıyor. Daha sonra geri vitese taktı falan ama bu millet bunu yutmaz” diye konuştu.

"MİLLETVEKİLLİĞİ SEBEBİYLE YIRTAR AMA EN AZINDAN TAZMİNAT NOKTASINDA O BEDELİ ÖDER"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası'nda geçmişte başkanlık yapmış olan zat (Durmuş Yılmaz) o da şu anda bu suçu işlemiştir. Hele hele Merkez Bankası'nda başkanlık yapacaksın, kalkacaksın bu tür yol göstericiliğe soyunacaksın. Bunları da aynı şekilde hesaba çekecekler. Durmuş paranın ben evin patronuyum diyor. Evin dairesindeki kapısının ayakkabasıyla ne dalga geçtiler. Biz savunduk. Gayri millilik budur. Kamu görevinde bulunmuş biri kamu aleyhine açıklama yapamaz. Demek ki bir sorun var. Onlar da bunun bedelini ödeyecekler. Şu anda milletvekilliği sebebiyle yırtar ama en azından tazminat noktasında o bedeli öder."



DURMUŞ YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Durmuş Yılmaz, Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" açıklamasına yönelik, "Geri döndük demeden döndüler. Olan bu. Bunlar ana yolu bırakıp yan yola çıktılar ama girdikleri yol çıkmaz sokak. Bu bir faiz artışıdır. Klasik AK Parti politikalarının U dönüşüdür" değerlendirmesini yapmıştı.

Halk TV'de yayımlanan "Sözüm Var" programına konuk olan Yılmaz, Türk Lirası üzerinden ihracatı artırmak için TL'nin değerinin bilerek düşürüldüğünü dile getirerek "Liranın değerinin düşmesi hedefti ama gelinen noktada bu işin çıkmaz sokak olduğunu gördüler. Türkiye Ekonomi Modeli’nin tabutuna çivi çakıldı" ifadelerini kullanmıştı.

Durmuş Yılmaz, Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin şunları söylemişti: