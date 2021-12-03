İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Merkez Bankası'nın dövize müdahalesine sert tepki

03 Aralık 2021 Cuma, 14:04

TCMB 1 Aralık 2021 tarihinde 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasında satım yönünde müdahalede bulunmuştu.

Döviz piyasasına 7 yıl aradan sonra bugün ikinci kez müdahalede bulunuldu.

''SATIM YÖNÜNDE MÜDAHALE EDİLMEKTEDİR''

TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"YAPMAYIN"

Eski Merkez Bankası Başkanı İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası'nın müdahalesine sert tepki gösterdi. "Sadece ilave döviz talebi yaratıyorsunuz" diyen Yılmaz şöyle devam etti:

"Yapmayın, sadece ilave döviz talebi yaratıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı’na 'susmanız daha hayırlı olacaktır' demeniz döviz satmaktan daha etkili olacaktır"