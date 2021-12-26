Son dakika | Erdoğan, İmamoğlu'nu hedef aldı

26 Aralık 2021 Pazar, 15:14

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu. Erdoğan, "Bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular" suçlamasını yeniledi.

Erdoğan, "Seçim meydanında verilen namus sözlerine ne oldu? Bu namus sözü de yalan oldu. Aralarında terör örgütleri ile iltisaklı olanların olduğu 45 bin kişiyi işe aldılar belediyede. Bana mektup gönderiyor. İBB önünde o ağlayan insanların gözyaşlarını sen bize anlatma. Senin o yalanların orada tutuluyor, Bay Kemal ve onun müridi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Her dava gibi bizim davamızın da sembolleri vardır. İstanbul'un Fethi bizim için çok önemli bir dönüm noktasıdır. İstanbul'un Fethi'nin nişanesi olan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması çok kıymetlidir.

Verdiğimiz mücadele Ayasofya'nın minarelerinden kurtaracağız diyenlere karşı inancımıza sahip çıkma mücadelesidir. Verdiğimiz mücadele Ayasofya'nın nezdinde varoluş sebebimize sahip çıkma mücadelesidir.

Zulüm 1453'te başladı diyenlere karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelesi veriyoruz. Verdiğimiz mücadele, mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir.

ASİYE ATEŞ AÇIKLAMASI

39 belediyemize sesleniyorum. Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Bu hayvan barınakları ile birlikte Osmanlı'nın yaptıklarını unutmayınız. Ne yapıyorlardı? Hayvanların ağaçlarda yetişen nümetleri yemelerini sağlıyorlardı.

Asiye pitbull köpekleriyle oynarken yaralandı. Babasını aradım. Dün ambulans uçakla Antalya'ya gönderdik. Şu anda tedavisi yapılıyor. Biz böyleyiz, böyle olmaya da devam edeceğiz.

FAİZ AÇIKLAMASI

Faiz ve kur tartışmaları üzerinden yaşanan tüm gelişmelerin de bu tablonun bir parçası olduğunu, ama Türkiye'nin hedeflerine ulaşma kararlılığında olduğumuzu söylemeliyiz. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Ve unutmayın faiz sebep, enflasyon neticedir!

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'da belediyeyi vermeleri halinde elektriği bedava kullandıracakları sözünüz verdi çiftçiye. Hesap uzmanı bu zatın hesabı başlı başına felaket. Bay Kemal, siz daha Millet İttifakı olarak cumhurbaşkanı adayınızı bile belirlemediniz, önce şunu bir açıklayın.

İstanbul'da kazandıkları belediyelerden tek bir kişinin işten çıkartılmayacağına dair namus sözü verdiğini biliyorsunuz. Seçim meydanlarında verdiği bu sözlere ne oldu? Bu namus sözü de yalan oldu. Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkartıp yerine aralarında terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar. Utanmadan bana mektup gönderiyor 'Böyle bir şey yok' diye. İBB'nin önünde hanımlarıyla beraber ağlayanların gözyaşlarını sen bize anlatma. İBB'nin kahir ekseriyeti AK Partili meclis üyelerinden oluşmaktadır. Bütün kayıtlar onlarda mevcuttur. Senin bütün yalanların orada tutuluyor. Bay Kemal ve onun müridi. Yenikapı'ya sıra sıra dizdikleri araçların daha fazlasını, 3-5 kat daha yüksek fiyatla belediyeye doldurdular."