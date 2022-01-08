Son dakika | Erdoğan TTB'yi hedef aldı: 'Sahtekarlar'

08 Ocak 2022 Cumartesi, 17:01

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman-Konya hızlı tren hattı açılışında töreninde konuştu. Türk Tabipleri Birliği'nin TURKOVAC aşısının üretim sürecine ilişkin belirsizliklere dikkat çekmesine tepki gösteren Erdoğan, Tabipler Birliği'ni hedef aldı.

"Ya siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Yalansa yalan, dolansa dolan, hepsi bunlarda. Bunlarda bir de tabipler birliği var. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadro ile TURKOVAC aşısını üretiyor, adamlar diyor ki 'böyle bir şey yok'. Ya siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız. Madem biliyorsunuz da TTB olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yapana da hep taş koydunuz" dedi.

Erdoğan açıklamasını, "Biz şehir hastanelerini yaptık, tarihinizde Bay Kemal'in Savaş Ay'ın programında gösterdiği gibi o rezil hastanelere biz vatandaşımızı mahkum etmedik. Siz tabipler birliği olarak o rezillikler zamanında hiç sesiniz çıkmadı. Bu sahtekarlar maalesef hastanelerde rehin alınan benim vatandaşımın haklarını bir gün savunmadı" şeklinde sürdürdü.

"AYNISI ANKARA'DA DEĞİŞİK YERLERDE"



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve muhalefete yüklenen Erdoğan, "Terör örgütünün aparatı olan parti, belediyelerde olduğu gibi hükümette de ülkenin başına bela etmeye çalışanların riyakarlıklarını anlatacağız. İstanbul'da CHP belediyesi ne yapıyor, anlaşma yapmışlar, ne yazık ki terör örgütünün aparatları olarak da bunlar İBB'de istihdam ediliyor. Aynısı Ankara'da, aynısı değişik yerlerde. Ülkeyi asırlık tasallutlarından kurtarmak için ter döktüğümüz küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanların oyunlarını deşifre edeceğiz" diye konuştu.