Son dakika | Erdoğan'dan yeni zam açıklaması

Erdoğan, Türkiye'yi yeni ekonomi modeli ile dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedeflerine kararlılıkla devam ettiklerini bildirdi. Erdoğan, "Biz kaybederken kazananlar kimlerse, biz ağlarken gülenler kimlerse bu felaketin müsebbibi odur" dedi.

Yapılan fedakarlıkların meyvesinin yaz aylarında alınacağını belirten Erdoğan, "Milletimizin hiçbir kesimini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz. Milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz" diye konuştu.

'ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ'

-Sorsanız ülkenin yönetimine talipler ama daha ortada bunu yapacakları bir isim yok. Bir program yok, bir vizyon yok. Güya bu zatın öncülüğünde 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı’na karşı bir ittifak kuruluyor ama daha bizim karşımıza çıkartacak adayın kim olduğu konusunda uzlaşamıyorlar. CHP'nin kendi içinde saç saça baş başa kavga var.

"Milletimizi korumak için her alanda ciddi tedbirler almaya başladık. Özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 ile sınırladık. Bay Kemal çıkmış konuşuyor, bu iş bizim işimiz sen geriden geliyorsun. Ticaret Bakanlığımız ülke genelinde 100 bin ürün denetimi yaptı. Arz-taleple uyuşmayan durumlara karşı hukuki imkanları kullanıyoruz."

-CHP'nin başındaki zat yıllardır ısrarla takip ettiği hezeyan şeklini alan yalan, iftira, çarpıtma siyasetiyle milletimizin eğlencesi haline geldi. Anlaşılan ülkemizde komedyen eksiği var ki CHP'nin başındaki zat orayı doldurmak için tüm gücüyle çalışıyor. Ana muhalefet makamı milleti eğlendirmek değildir. Bu zat 2019 seçimlerinde belediye başkan adaylarını yanına alarak kimseyi işten çıkarmama, metro ağıyla donatma donatma gibi vaatlerle milletin karşısına çıkmıştı.





-Arkadaşlarımıza talimat verdik, nerede bir CHP'li belediye varsa çiftçiye bedava elektrik verilmesi başta olmak üzere vaatleri yerine getirilecek. Madem CHP'liler yoğun, teklifleri belediye meclislerine getiremiyorlar, onların yerine arkadaşlarımız bunu yerine getirecek. Maksat CHP'nin başındaki zatı kendi tabanı nezdinde rezil etmeyelim. Kılıçdaroğlu'na bir hatırlatmada daha bulunayım. Hani kimsenin işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti ya o söz kendi belediye başkanları tarafındana yaklar altına alındı. Kendi belediye başkanlarına sözü geçmiyorsa bizim belediye meclisindeki arkadaşlarımız kendisine yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.





-Kamu görevlilerimizin karşısında aslan kesilen Bay Kemal ve yoldaşları bölücü örgütün karşısında kağıttan kaplana dönüştüler. Seçim meydanlarından kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diye ayar verenlerin avukatlığına soyundular. CHP'yi Kandil'in kapı kuluna çevirdiler. Bu bayat taktiklerde artık deniz tükenmiştir. Milletimiz bunlara prim vermedikçe Bay Kemal ve arkadaşları kontrolü kaybetmeye başladılar. Hemen her gün yeni bir utanç tablosuna imza atıyorlar.

HDP'Lİ SEMRA GÜZEL AÇIKLAMASI

-Malum terör örgütünden birisi ile resimler yayınlanıyor. PKK'nin uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Biz tabii Karma Komisyona süratle bunu gönderdik. Gereği bunun yapılacaktır. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz. PKK terör örgütünün uzantılarını görmek istemiyoruz. Bay Kemal sen neden susyorsun? İP neden susuyorsun, HDP sen niye susuyorsun? Ağızlarından bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Diğerleri de yanalı bohça, onlarda da bir şey yok.