Son dakika | CHP'li eski vekil Hasan Zengin hayatını kaybetti

14 Aralık 2021 Salı, 23:15

Manisa'da iki dönem CHP'den bir dönem de SHP'den olmak üzere üç dönem milletvekilliği yapan Hasan Zengin 88 yaşında tedavi gördüğü İzmir'in Urla ilçesindeki hastanede hayatını kaybetti.

1933 yılında o zaman Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sarıgöl beldesi Bağlıca köyünde doğan Zengin, 15 ve 16. dönem CHP'den, 18. dönemde de SHP'den Manisa Milletvekili seçilmişti.