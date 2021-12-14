Son dakika | CHP'li eski vekil Hasan Zengin hayatını kaybetti

Son dakika | Manisa'nın eski milletvekillerinden Hasan Zengin, İzmir'in Urla ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zengin, iki dönem CHP'den bir dönem de SHP'den olmak üzere üç dönem milletvekilliği yapmıştı.

(İHA)
14 Aralık 2021 Salı, 23:15
Son dakika | CHP'li eski vekil Hasan Zengin hayatını kaybetti
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Manisa'da iki dönem CHP'den bir dönem de SHP'den olmak üzere üç dönem milletvekilliği yapan Hasan Zengin 88 yaşında tedavi gördüğü İzmir'in Urla ilçesindeki hastanede hayatını kaybetti.

1933 yılında o zaman Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sarıgöl beldesi Bağlıca köyünde doğan Zengin, 15 ve 16. dönem CHP'den, 18. dönemde de SHP'den Manisa Milletvekili seçilmişti.


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