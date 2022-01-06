Son dakika | Fahrettin Koca'dan kritik uyarı

06 Ocak 2022 Perşembe, 13:07

Koronavirüsün en çok mutasyona uğrayan türü olarak bilinen ve birçok ülkede baskın virüs halini alan Omicron varyantı yaşamı ve sağlık sistemini etkilemeye devam ediyor… Başta Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık ve Hollanda olmak üzere birçok ülkede günlük Covid-19 vaka sayıları rekor seviyeleri gördü.

"KALABALIK ORTAMLARDAN KAÇINALIM"





Konuyla ilgili uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda şu ifadeleri kullandı:

Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim"