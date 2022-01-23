Son dakika | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde feci kaza: 1 ölü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tuzlama aracına arkadan çarpan servis minibüsünün sürücüsü hayatını kaybetti.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu-Avrupa istikametinde 34 FV 0536 plakalı servis minibüsü tuzlama aracına arkadan çarptı.
Kazada araç içinde sıkışan servis minibüsünün sürücüsü hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verilirken Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Minibüs sürücüsünün cansız bedeni, morga kaldırıldı.
Kazaya karışan servis minibüsü ve tuzlama aracının çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
En Çok Okunan Haberler
- Kar geçit vermedi, otomobilde doğum yaptı
- İstanbul pazar gününe bembeyaz uyandı: İşte son durum
- İki farklı F.Bahçe
- Dil koparmak mı halktan kopmak mı?
- Cinayetlerin ibret listesi
- Tavanında çökme meydana geldi
- Ünlü YouTuber'ın katili nişanlısı çıktı
- Kremlin'den jet yanıt geldi
- Korkutan deprem: Yurttaşlar sokağa fırladı
- Sadece 1 gün kalmıştı: Berlusconi geri çekildi!