Son dakika | Habertürk yayınında tokat atan Muharrem Sarıkaya ve İHA muhabiri Demir'den açıklama
Yayında, muhabire tokat attığı ortaya çıkan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, açıklamalarda bulundu.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan kişiye tokat attığı ortaya çıktı.
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sarıkaya, tokat attığı İHA Muhabiri Ahmet Demir'den özür diledi. Sarıkaya, "Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum" dedi.
CUMHURİYET'E KONUŞTU
Öte yandan konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan İHA Muhabiri Ahmet Demir, yayın sırasında yaşananları anlattı.
Demir şunları söyledi:
"Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması" dedi.
Sarıkaya'nın özür dilediğini ifade eden Demir, şöyle devam etti:
"Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım.
NE OLMUŞTU?
Gazeteci Talat Atilla, 17 Aralık'ta AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu Habertürk yayında yaşananları aktarmıştı.
Paylaşılan videoda Sarıkaya'nın yayın konuğu Şahin ile konuştuğu bu sırada yanına gelen bir kişinin kulaklık ile ses bağlantısını kontrol ettiği görülmüştü. O anlarda Sarıkaya'nın bir anda sinirlenip yanındaki kişiye tokat attığı kameraya yansımıştı.
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