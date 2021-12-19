Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, kamera önünde çalışanı tokatladı

19 Aralık 2021 Pazar, 16:42

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın "Gün Başlıyor" adlı programda İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir olduğu söylenen kişiye yayın sırasında tokat attığı ortaya çıktı.

Twitter hesabından bir video paylaşan gazeteci Talat Atilla, 17 Aralık'ta AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu Habertürk yayında yaşananları aktardı.

Paylaşılan videoda Sarıkaya'nın yayın konuğu Şahin ile konuştuğu bu sırada yanına gelen bir kişinin kulaklık ile ses bağlantısını kontrol ettiği görüldü. O anlarda Sarıkaya'nın bir anda sinirlenip yanındaki kişiye tokat attığı kameraya yansıdı.

İşte o anlar:



