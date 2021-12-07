Son dakika | 'Hacker' gruplarına operasyon: 42 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı "hacker" grupları mensupları hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

AA
07 Aralık 2021 Salı, 08:36
Son dakika | 'Hacker' gruplarına operasyon: 42 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde örgütün talimatıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilen "MEZOPOTAMİA HACKERS" ve "CMG-TEAM COLD HACKERS" adlı gruplara mensup olduğu söylenen 42 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verdi.

Açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 42 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.


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