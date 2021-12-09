Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Asgari ücrette beklentiyi karşılayacak bir artış planlıyoruz
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretle ilgili, "Asgari ücrete ilişkin görüşmeler de devam etmekte. Herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsin" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.
Eylül itibariyle Türkiye'nin cari açığının 2020 sonuna göre 16.6 milyar dolar iyileştiğini belirten Nebati, "2021 yılın cari açık beklentimiz 12 milyar dolar. Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı pay artacak" diye konuştu.
Nebati ayrıca, “Bu yılın sonunda cari açığın milli gereli oranının yüzde 2,6'nın altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Cari açığın milli gelire oranı noktasında yıl sonunda inşallah müjdeli rakamları paylaşacağız” dedi.
Bakan Nebati, enflasyon konusunda da “Enflasyonla mücadele konusunda önümüzdeki dönemde de para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek ve kalıcı olarak düşük seviyelere indireceğiz” ifadelerini kullandı.
MTV AÇIKLAMASI
Bakan Nebati, şunları söyledi:
- Aralık ayının ikinci yarısından itibaren kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık desteği ödemesi yapacağız.
- 2022 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak duyurulmuştu ama Cumhurbaşkanımız yetkisi çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 25’e düşürüyoruz.
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
- Asgari ücrete ilişkin de görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsin.
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