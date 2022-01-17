Son dakika | İBB'den yarın sabah için İstanbul'a uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul bir kez daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yarın etkisini göstermesi beklenen kar yağışı öncesi İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yurttaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çankırı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, mega kent İstanbul'da ise bu gece yarısından itibaren kar ve karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.
(Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporu)
ONGUN YARIN SABAH İÇİN UYARDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun da, Twitter'dan yaptığı paylaşımda yarın sabah için uyarıda bulundu.
"AKOM verisine göre Salı sabahı İstanbul genelinde hava sıcaklığı daha da düşerek yer yer sıfırın altına inecek" bilgisini paylaşan Ongun, "Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı İBB ekiplerimiz teyakkuzda olacak, vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız" ifadelerini kullandı.
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