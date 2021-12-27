Son dakika | İllere göre vaka sayısı açıklandı

27 Aralık 2021 Pazartesi, 11:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 11-17 Aralık'ta, İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu.

Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilin Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan olduğunu belirtti.