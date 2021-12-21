Son dakika | İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

Son dakika | İstanbul Boğazı, ayçiçek yağı yüklü bir gemideki arıza nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

DHA
21 Aralık 2021 Salı, 13:46
Son dakika | İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı
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Anadolu Kavağı önlerinde iskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tankere, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ile müdahale ediliyor.

Müdahale nedeniyle boğaz trafiği de askıya alındı. 


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