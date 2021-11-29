Son dakika | İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Son dakika | Lodos nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

IHA
29 Kasım 2021 Pazartesi, 15:32
Son dakika | İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı da ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. 


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