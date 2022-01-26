Son dakika | İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'acil' uyarı
Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasındaki park edilmiş araçlar için acil çağrıda bulundu.
İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolu'nda sürücüleri tarafından bırakılan özel araç, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç alınmayı bekliyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından araçların acilen çekilmesi gerektiğini duyurdu.
Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
Kıymetli hemşehrilerim,
#Hadımköy Gişeler ve #Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından ACİLEN ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR
Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir.
Kıymetli hemşehrilerim,#Hadımköy Gişeler ve #Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından ACİLEN ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR?— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 26, 2022
??Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir. pic.twitter.com/vcPLUGzqme
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