Son dakika | Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da yeni kar tedbirleri
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da alınan yeni kar tedbirlerini duyurdu. Yerlikaya, "Kamuda çalışanlar yarın idari izinli olacak" dedi. Ayrıca üniversitelerde bu hafta eğitime ara verildiği duyuruldu. Alınan tedbirlere göre, Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a girişlere kısıtlamaların süreceği belirtildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da alınan yeni kar tedbirlerini duyurdu. Yerlikaya, "Kamuda çalışanlar yarın idari izinli olacak" dedi. Ayrıca üniversitelerde bu hafta eğitime ara verildiği duyuruldu. Alınan tedbirlere göre, Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a girişlere kısıtlamaların süreceği belirtildi.
Kıymetli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022
??#İstanbul'da yaşanan olumsuz kış şartlarına karşı aşağıdaki konularda aldığımız yeni tedbirlerimiz:
??İdari izinler,
??Malul,Engelli ve Hamileler,
??Üniversiteler,
??İstanbul yönüne seyahat eden araçlar,
??Otogarlar.#Kar
???????????? pic.twitter.com/o7uCncyA5Q
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,
Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,
İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,
Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına, Karar verilmiştir.
İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan "Kış Tedbirleri Genelgesi" kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir.
Saygıdeğer hemşehrilerimizin alınan önlemlere verdikleri destekler ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz" denildi.
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