Son Dakika | Vali Yerlikaya: Yola çıkmak isteyen sürücülerimize izin veremiyoruz

24 Ocak 2022 Pazartesi, 08:35

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın Hemşehrilerim, Bu sabah 08.20 itibarıyla, Bolu yönüne doğru trafik akışı henüz başlamadığından, yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin veremiyoruz.Dağıtım kamyonuKar tanesi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sabır ve anlayışınıza teşekkür ederim"