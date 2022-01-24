Son Dakika | Vali Yerlikaya: Yola çıkmak isteyen sürücülerimize izin veremiyoruz
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olumsuz hava şartları nedeniyle Bolu yönüne gidecek vatandaşlara izin verilmediğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Günaydın Hemşehrilerim, Bu sabah 08.20 itibarıyla, Bolu yönüne doğru trafik akışı henüz başlamadığından, yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin veremiyoruz.Dağıtım kamyonuKar tanesi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sabır ve anlayışınıza teşekkür ederim"
Günaydın Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022
Bu sabah 08.20 itibarıyla,#Bolu yönüne doğru trafik akışı henüz başlamadığından, yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin veremiyoruz.??????
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Sabır ve anlayışınıza teşekkür ederim. pic.twitter.com/x8h7Wqw6Kh
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